Montecelio, tetto a fuoco. Paura in via Romana

Un incendio, ieri sera, si è sviluppato poco prima delle 20,30 sul tetto di un’abitazione di via Romana, la strada che porta da Guidonia a Montecelio. Nessun ferito, ma è stato necessario un massiccio intervento di vigili del fuoco e protezione civile per domare l’incendio che, per cause in via di accertamento, si sarebbe sviluppato nel sottotetto. Sul posto sei squadre di pompieri, comprese due autobotti e l’autoscala. Presenti anche i volontari Nvg, la Croce rossa di Guidonia e una pattuglia dei carabinieri.