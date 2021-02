Montecelio, operaio folgorato da un fulmine: morto 44enne

È morto folgorato da un fulmine mentre attraversava un uliveto a Montecelio, vittima del tragico incidente un operaio di origini romene di 44 anni. L’uomo, mercoledì pomeriggio, era impegnato in alcuni lavori in campagna nei pressi di via Romana, a Guidonia Montecelio, insieme ad una persona rimasta illesa. Inutili i soccorsi, l’uomo è morto sul colpo.