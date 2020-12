Messa: “Barbet a Natale fa ridere solo l’Anpi. Ai Guidoniani non resta che piangere”

Un regalo all’Anpi nel Natale tra i più duri che Guidonia Montecelio abbia affrontato. La Lega sferra un attacco durissimo, dopo le proteste social, al finanziamento regionale ottenuto dal Comune per realizzare quattro murales sul tema della Resistenza.

A esprimere il massimo dissenso è il coordinatore comunale della Lega, Alessandro Messa: “Barbet a Natale fa ridere solo l’Anpi. Ai Guidoniani, invece, non resta che piangere. È offensivo nei confronti di tutta la Città che il Sindaco, in un momento come questo, si preoccupi di far arrivare dalla Regione 16.000 euro da consegnare all’Anpi locale affinché realizzi quattro murales per ricordare la Resistenza. Era questa la nostra priorità, tanto da meritarsi la grancassa del Sindaco e dei suoi accoliti? Perché, invece, neanche partecipiamo quando si tratta di bandi per ottenere finanziamenti davvero necessari a riqualificare la Città? Centinaia di migliaia di euro andati in fumo. Guidonia, semmai, dovrebbe valorizzare il travertino, non chi lo imbrattata”.

“Di fronte alle decine di negozianti che abbassano la saracinesca, alle centinaia di famiglie in condizione di povertà, alle strade dissestate, alle aree verdi fatiscenti, alle periferie abbandonate, agli innumerevoli spazi pubblici da riqualificare, l’amministrazione preferisce prodigarsi per opere dalla discutibile utilità.

Una maggioranza sempre più giallorossa e che pare scesa stamattina da Marte. E sul pianeta rosso deve essere rispedita”.