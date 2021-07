L’intesa tra cinque stelle e Pd a Guidonia Montecelio genera una bagarre, fioccano reazioni tra le forze politiche di opposizione. Un’alleanza “fondata sul vuoto cosmico” tuona Alessandro Messa, coordinatore della Lega che mette in fila le debolezze delle parti in gioco, il movimento che ha fallito ogni passo in città e il pd che non rappresenta più nessuno, questa è la sintesi del pensiero dell’avvocato che guida il partito di Salvini in città. La Lega pronta a giocare un ruolo determinante nel centrodestra unito che tornerà al governo di Guidonia.

“Si uniranno per banchettare su Guidonia”

“Cinque stelle e Pd di acconciano ad acchiappafantasmi. Non sapendo come giustificare un’alleanza sugellata all’interno di poltrone e sofà e fondata sul vuoto cosmico, al netto dello scandalo assuntopoli e di qualche imminente assessorato, vedono fantasmi e vogliono acciuffarli”. Messa difende l’operato e la storia del centrodestra: “Barbet, siccome non sa cosa dire su ciò che ha fatto finora come sindaco a sua insaputa, se la prende con gli spiriti maligni del passato che hanno governato Guidonia. Il Pd, invece, chiama i suoi a raccolta per l’ultima resistenza contro i demoni della destra sovranista e antiquata. E così, tutti insieme. Loro che sono i competenti, i nuovi, gli onesti, i moderni, i tolleranti, si uniranno per banchettare ancora su Guidonia”.

“Con il centrodestra unito Guidonia tornerà una potenza”

“Ma il loro mondo dei balocchi è giunto al termine. Da quando il Pd ha abbandonato il popolo per sedere dalla parte dei padroni, non ha più una lucida percezione della realtà. Così si possono bene accompagnare con i grillini, che questa percezione non l’hanno mai avuta. L’unica nota positiva, finalmente, è la mesta ammissione di Barbet circa il suo fallimento: per questo è disposto a fare un passo indietro. Che un sindaco uscente sostenga certe cose, infatti, non è che deponga tanto a favore del suo operato. Il Pd entrerà ufficialmente nella giunta Barbet, tanto per prendersi un paio di assessorati, dove si sta sempre comodi prima delle elezioni, e per condividere coi 5 stelle tutti gli insuccessi. Si sa, quando le colpe di una politica disastrosa sono distribuite tra molti, alle fine non sono di nessuno. Anzi, sì. Dei fantasmi del passato. Si avvicina il momento in cui noi, con tutto il centrodestra unito, restituiremo Guidonia ai suoi cittadini, alla sua storia e alla sua identità. Lo sviluppo di questa città non può passare dai 5 stelle e dal Pd, incapaci di immaginare che Guidonia possa ritornare potenza, preferendola subordinata agli interessi della Raggi e di Zingaretti”.