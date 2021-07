Mentana, uomo muore schiacciato sotto il trattore

Incidente in campagna a Mentana, un uomo è rimasto schiacciato sotto il trattore cingolato dopo che il mezzo si è ribaltato. Il drammatico incidente è accaduto domenica intorno alle 16, in prossimità di via Mussomeli: sono intervenuti i vigili del fuoco di Montelibretti, i carabinieri e il 118. Purtroppo per l’uomo non c’è stato niente da fare.