Mentana, Susini nuovo presidente del Consiglio

Il sindaco di Mentana Marco Benedetti ha giurato in Consiglio comunale e ha assegnato le nuove deleghe agli assessori della sua giunta. L’assise mentanese ha eletto come nuovo presidente del Consiglio Alessandro Susini, rappresentante della lista Mentana Nostra e primo in assoluto tra gli eletti per preferenze. Susini va a ricoprire il posto occupato nella scorsa consiliatura da Michela Fioroni. Sarà affiancato dalla vice presidente Noemi Mennoni, confermata per la seconda volta consecutiva in questo ruolo.

Il primo cittadino tiene ancora per sé la delega al Bilancio, mentre assegna a Valerio Baccani l’Ambiente e la Scuola. Non ci sono grandi cambiamenti per quel che riguarda le altre caselle. La vice sindaca è ancora una volta Laura Lucentini, con delega ai Servizi Sociali; a Daniele Angelini vanno le deleghe all’Urbanistica, alla Mobilità e al Personale; Umberto Falcioni è stato confermato ai Lavori Pubblici e al Patrimonio, come Barbara Bravi alla Cultura.