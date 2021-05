Mentana, sottoscritta la convenzione per la nuova caserma dei Carabinieri

È stata sottoscritta nella giornata di ieri la convenzione per la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri a Mentana. L’assessore all’Urbanistica Daniele Angelini lo ha comunicato dai suoi canali social. Il nuovo presidio sorgerà in zona Santa Croce.

“Con l’attuazione del programma integrato il Consorzio le Ginestre sarà il soggetto esecutore dell’opera. Entro 3 mesi predisporrà la progettazione definitiva dell’opera pubblica – spiega l’assessore –. Entro 3 anni dall’approvazione del progetto definitivo i lavori dovranno essere ultimati. Un’importante e strategica opera che ospiterà le attività delle nostre forze dell’ordine che potranno migliorare l’azione di presidio, sicurezza e controllo del nostro territorio. I Carabinieri della stazione non ‘prestano servizio’ nel nostro Comune ma ‘appartengono’ al nostro Comune e ne costituiscono un punto di riferimento sociale ed umano oltre che professionale”.

Ha espresso la propria soddisfazione anche il sindaco Marco Benedetti.

“Una vera caserma dei carabinieri per la nostra città. Un luogo adatto davvero ad ospitare le forze dell’ordine nelle loro delicate attività – ha dichiarato il primo cittadino –. Un presidio che migliorerà la sicurezza sul territorio. Un’opportunità per aumentare il numero degli effettivi a Mentana. Un servizio pubblico fondamentale alla vita quotidiana della nostra comunità”.