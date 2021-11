I carabinieri lo hanno sorpreso in strada, a Mentana, con 37 dosi di cocaina. L’uomo, un trentenne del posto, è finito nella rete dei controlli dei militari della sezione operativa. E’ stato così arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione in attesa del processo.

Nell’ambito della stessa attività sono state sequestrate altre sostanze stupefacenti ad altre quattro persone residenti nei paesi del versante Sabino interessati dal servizio straordinario (Mentana, Fonte Nuova, Palombara Sabina e Montelibretti), tutti segnalati come assuntori di hashish e marijuana alla prefettura.