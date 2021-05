Mentana, riaprono i musei cittadini

Dopo un anno di chiusure, il Muga ed il Mucam di Mentana tornano ad aprire le loro porte al pubblico dal 22 maggio. Per l’occasione l’amministrazione comunale ha organizzato il programma di iniziative Io Torno al Museo, dedicato alla storia della città.

“Festeggiamo questa rinascita con un ciclo di eventi per grandi e piccoli, per conoscere e riscoprire i nostri due musei cittadini che ci raccontano la millenaria storia di Mentana dall’antica Nomentum fino all’epopea di Garibaldi”, spiega il sindaco Marco Benedetti.

Fino al 5 giugno spettacoli, laboratori e visite guidate animeranno il territorio comunale e i suoi luoghi della cultura. Si parte il 22 maggio con la conferenza teatralizzata Racconti da Nomentum, nei giorni a seguire sono previste iniziative organizzate dall’Archeoclub Mentana-Monterotondo e lezioni dedicate ai più piccoli.

Le manifestazioni sono finanziate grazie ad un bando pubblico regionale ‘Eventi delle meraviglie’ vinto dall’assessorato alla Cultura. Gli eventi si svolgeranno sempre nel rispetto delle norme anti-Covid 19.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione inviando una mail a cultura@mentana.gov.it.