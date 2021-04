Mentana, presentati i nuovi loghi dei musei e della biblioteca

Il sindaco di Mentana Marco Benedetti ha presentato i nuovi loghi dei tre principali siti culturali di Mentana. Il primo cittadino ha svelato insieme alla assessora alla Cultura Barbara Bravi le targhe poste all’entrata della Biblioteca Comunale Carlo Magno e ha presentato anche i loghi rinnovati del Museo Garibaldino e del Museo Civico Archeologico.

“Tre luoghi che rappresentano la Storia e la Cultura di Mentana, che contengono al loro interno la Storia e la Cultura di Mentana – ha dichiarato Benedetti –, che sono diventati luoghi che dispensano Storia e Cultura per Mentana; e che presto diventeranno quattro, con la realizzazione dello spazio polifunzionale nella sede dell’ex cinema Rossi, pronto a prendere nuova vita”.

Un impegno nella settore della cultura che la giunta ha profuso anche in funzione delle più importanti ricorrenze di Mentana.

“Un lavoro dell’amministrazione in ambito culturale che ha portato anche a valorizzare importanti eventi e tradizioni di Mentana – ha aggiunto il sindaco –, come la Festa dell’uva, la Sagra della “Ciammella a cancellu”, il Carnevale, la Festa della Musica, il Festival Internazionale del Corto Storico, le iniziative per il Natale e tutte le altre iniziative in collaborazione con l’associazionismo e le scuole; inoltre si è data nuova importanza ai valori che si commemorano e celebrano nelle importanti ricorrenze civili della nostra comunità e del nostro Paese, grazie ad un rinnovato regolamento del Cerimoniale comunale.

Educazione, Istruzione e Cultura sono i tre strumenti essenziali e principali per creare una società civile che vuole essere fondata idealmente, ma anche realmente, sull’uguaglianza dei diritti. Solo così si elimina l’odio sociale e ognuno può aspirare alla propria felicità”.