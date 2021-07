Mentana, Plebani: “Prg atto amministrativo totalmente sbagliato”

A Mentana la campagna elettorale inizia a entrare nel vivo, dopo la presentazione alla cittadinanza da parte dell’amministrazione comunale del nuovo Piano regolatore nella serata di lunedì al Life, la candidata a sindaco di Mentana nel Cuore Arianna Plebani torna ad attaccare la maggioranza.

L’ex forzista ha posto delle questioni sul piano della legittimità del voto, ha contestato anche alcuni aspetti tecnici di merito contenuti nel Prg e non poteva mancare l’attacco politico.

“La definizione delle destinazioni d’uso dei terreni non è fatta su base catastale e ciò determina una notevole difficoltà nell’identificare le proprietà. È da ricordare che con l’adozione del Piano regolatore i terreni oggetto di una variazione della destinazione, subiscono di fatto la relativa variazione del valore venale del terreno stesso. La mancata stesura del Piano regolatore su base catastale ha già determinato errori palesemente visibili nel disegnare i confini comunali che sono riportati in maniera errata”, dichiara Plebani.

“Questo Piano è un atto amministrativo totalmente sbagliato nella forma e nella sostanza – continua la consigliera –. Non corregge gli errori del Piano vigente, è privo di contenuti, è privo di una visione futura ed è privo di una previsione di sviluppo agricolo, commerciale e industriale, elementi fondamentali per la crescita di Mentana”.