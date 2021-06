Mentana, Petrocchi: “Su Madonna delle Rose Benedetti fa finta di nulla”

La campagna elettorale a Mentana sta entrando nel vivo, dopo lo scontro in Consiglio sul Piano regolatore tra maggioranza e opposizione, la Lega torna ad attaccare l’amministrazione su Madonna delle Rose. Nessun accordo è stato ancora siglato dalla giunta Benedetti con l’Università La Sapienza, Francesco Petrocchi ha espresso la propria preoccupazione.

“La situazione per Mentana è pesantissima e preoccupante – dichiara il leghista –. Abbiamo un debito esecutivo per la vicenda di Madonna delle Rose da più di due anni ma Benedetti fa finta di nulla facendo irresponsabilmente aumentare il debito gravante sui cittadini. Solo per interessi il debito è aumentato di quasi 3 milioni negli anni. E ad oggi non abbiamo ancora uno straccio di accordo con l’Università per una dilazione o transazione rispetto al debito”.

L’esponente del carroccio tira in ballo lo spettro del dissesto.

“È evidente l’intento di continuare con la politica del rinvio da parte del duo Benedetti-Alesiani per tentare di nascondere la incapacità di trovare una soluzione – continua il consigliere di opposizione –. Si stanno palesemente violando le regole di contabilità pubblica giocando sulla pelle dei cittadini. Se non si trova un accordo entro il 31 luglio, come affermato anche dai revisori dei conti, il Comune è destinato al dissento finanziario. Malgrado questa situazione la amministrazione ha accantonato di suo soltanto 50 mila euro, preferendo continuare a spendere con assunzioni clientelari, prebende e opere elettorali”.