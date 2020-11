Mentana, Petrocchi contesta part-time Tabanella

Il Comune di Palombara Sabina modifica la tipologia del Comando concesso a Tonino Tabanella, il comandante della Polizia Locale di Mentana dal 1° novembre è in servizio per 18 ore in ognuno dei due Comuni. Il provvedimento ha riacceso la polemica che si era scatenata intorno alla nomina di Tabanella a febbraio. Il capogruppo della Lega Francesco Petrocchi torna ad attaccare l’amministrazione e il sindaco Marco Benedetti.

“Il comandante dimezzato. La vicenda del comando della Polizia Locale a Mentana si arricchisce di un nuovo grottesco capitolo – attacca Petrocchi –. Dopo la illegittimità della nomina sindacale ora arriva il part-time del comandante nominato. Ci chiediamo come sia possibile che in una città di quasi 25 mila abitanti possa essere garantita la sicurezza con un comando part time. Si tratta dell’ennesima forzatura posta in essere dalla amministrazione Benedetti che, pur di garantire i propri amici e sodali, viola ogni criterio di buon senso. Non sarebbe stato preferibile fare un concorso pubblico e dotare Mentana di un capo della polizia locale a tempo pieno?”.