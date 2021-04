Mentana, petizione della Lega per i marciapiedi di Castelchiodato

A Mentana prove tecniche di campagna elettorale, la candidata della Lega Eugenia Federici è scesa in piazza sabato 10 aprile per raccogliere le firme per chiedere ai Comuni di Mentana e di Palombara e alla Città Metropolitana il prolungamento del tratto di marciapiedi tra la frazione di Castelchiodato e quella di Cretone.



“Circa 15 anni fa fu realizzato il tratto di marciapiedi con pubblica illuminazione in via Benedetto Croce (Sp Cretone-Castelchiodato) sino al confine tra il Comune di Mentana e di Palombara – si legge nel corpo della petizione –. L’intento originario era quello di procedere successivamente al collegamento e alla realizzazione del tratto sul territorio di Cretone al fine di realizzare una via pedonale tra i due centri abitati. Tale intendimento risulta ancora oggi di utilità e attualità”.

In questo senso la candidata della Lega chiede che “vengano stanziati i fondi per la realizzazione dell’opera, in coordinamento e collaborazione e convenzione” tra gli enti interessati.