Mentana, parte la Sagra della Ciammella a Cancellu

Dopo il grande successo della Festa della Musica, Mentana si appresta a ospitare la 15^ edizione della Sagra della Ciammella a Cancellu. La festa riprende dopo due anni di stop a causa della pandemia. Nel frattempo la ciambella a forma di rosetta, prodotto tipico mentanese, ha ottenuto nel 2021 la Denominazione Comunale, riconoscimento che certifica la provenienza di un prodotto agroalimentare da un determinato territorio. La ciammella potrà essere gustata dal 29 giugno al 3 luglio in piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa. La manifestazione è organizzata dal Rione 5 Pini con il patrocinio del Comune di Mentana e del Consiglio Regionale del Lazio. Il programma prevede spettacoli, concerti, tornei e stand gastronomici. Si parte questa sera dalle 18.30. Da segnalare l’Evento di Moda per bambini e adolescenti alle 21.00, a seguire l’esibizione della scuola di ballo di Santina Ruggeri e Cristina Rolli, dalle 22.30 musica anni ‘70/’80 e balli di gruppo.

In cartellone anche la serata cover di Vasco Rossi con Vasco Stadio Live (1° luglio alle 21.00) e il concerto di Manuela Villa (2 luglio alle 21.00). Chiusura prevista per domenica 3 luglio con l’esibizione della banda di Mentana e lo spettacolo The Music.