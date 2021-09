Mentana, Notte Europea dei Ricercatori in biblioteca

Il Comune di Mentana, su un’idea dell’assessore alla Cultura Barbara Bravi, in collaborazione con la startup innovativa ALT srl, aderisce alla Notte Europea dei Ricercatori 2021 programmata per la serata di venerdì 24 settembre 2021. Dalle 20.30 il programma prevede la presentazione dell’aula scientifica presso la Biblioteca Carlo Magno e a seguire un’equipe di ingegneri accompagnerà il pubblico in visite guidate alle installazioni interattive arricchite dalla proiezione del video “Scienza e fotografia. Dal micro al macro: catturare l’invisibile”.