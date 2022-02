Mentana, nasce il Polo Culturale

Nasce il Polo Culturale Mentana, ovvero l’insieme dei tre istituti per la cultura mentanesi: MuGa, MuCaM e Biblioteca Comunale Carlo Magno con l’Aula Scientifica (e presto anche l’Archivio Storico Comunale). Il progetto culturale, avviato dalla giunta Benedetti e dall’assessora alla Cultura Barbara Bravi già a partire dalla scorsa consiliatura, prende ufficialmente vita con l’obiettivo di potenziare ulteriormente quello che ormai è diventato un vero e proprio asset della città.

“Tre luoghi per un nuovo logo che, da adesso in poi, caratterizzerà tutte le iniziative che verranno ideate e realizzate”, spiegano dall’amministrazione comunale.

Tra gli obiettivi nel prossimo futuro c’è il potenziamento degli spazi della Biblioteca Comunale Carlo Magno, che sarà organizzata sempre più come uno spazio aperto, di ritrovo e di condivisione. In programma anche nuove acquisizioni museali sia per il MuGa che per il MuCaM con la prosecuzione dell’importante opera di recupero, restauro e manutenzione delle collezioni presenti, unitamente alla loro valorizzazione.

In più entrerà nel sistema anche l’Archivio Storico Comunale, per il quale verrà richiesta l’iscrizione all’ordine regionale degli Archivi.

“Il Polo Culturale Mentana è il nuovo inizio di un percorso già tracciato negli anni scorsi che sarà in grado di offrire manifestazioni, laboratori, visite guidate, concerti, installazioni, cinema, musica, danza, letture, mostre e dibattiti.