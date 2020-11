Mentana, la scuola Paribeni taglia le ore causa assenze

La dirigente scolastica dell’Ic Paribeni di Mentana taglia le ore a 7 classi a causa delle assenze, in parte legate anche all’emergenza Covid. Questo il nuovo orario delle classi di scuola primaria interessate: 2° B entrata 8.20 e uscita 13.44; 3° A, 3° B, 4° A, 4° B, 5° A e 5° B entrata 8.30 e uscita 13.54.

“La dottoressa Anna Foggia – spiega il sindaco Marco Benedetti –, mi ha riferito che valutata la situazione della indisponibilità di personale legata alle assenze ordinarie e all’emergenza covid (tra isolamenti fiduciari e casi accertati), e prese in considerazione le richieste dei rappresentanti delle classi, onde evitare l’aumento del numero degli studenti all’interno di una stessa aula, operazione che si rende necessaria per redistribuire i ragazzi delle classi che rimangono scoperte a causa dell’assenza degli insegnanti o del personale Ata, in attesa dell’assegnazione alla scuola di altre unità di personale a completamento dell’organico, ha disposto che da lunedì 2 novembre a venerdì 20 novembre 2020” alcune classi “dell’Istituto Paribeni, svolgeranno un tempo scuola diminuito da 30 a 27 ore settimanali”.

All’Ic Città dei Bambini riparte da oggi il servizio di mensa scolastica nella sede di via San Giorgio nella modalità regolare.

“Riconfermo il mio giudizio positivo sul puntuale e responsabile lavoro che stanno portando avanti tutti i lavoratori e gli erogatori di servizi dei due istituti comprensivi di Mentana – continua Benedetti –. La scuola è una parte fondamentale della crescita dei ragazzi e della vita sociale di tutti i cittadini. Dobbiamo sentirci indistintamente responsabili verso di essa e compiere ogni atto utile a mantenerla aperta e in presenza. Confido nella serietà di ognuno affinché siano rispettate le regole anti-covid anche all’esterno degli edifici scolastici”.