Mentana, la Lega presenta due mozioni per Castelchiodato

La Lega a Mentana riparte da Castelchiodato, il neo eletto consigliere del Carroccio Maurizio Petrocchi ha presentato in Comune una mozione per inserire negli obiettivi del Comune la valutazione dell’acquisizione di un terreno nei pressi di via della Fonte per poter semplificare la viabilità e garantire un ulteriore accesso agli autoveicoli e ai mezzi di soccorso alla strada in questione. Una seconda richiesta riguarda la riapertura dell’ufficio del Servizio Anagrafico e Stato Civile sempre a Castelchiodato.



Il terreno



Il lotto privato, individuato dal gruppo consiliare della Lega, confina con il Centro Anziani Comunale e con via Salaria e via della Fonte. L’obiettivo della mozione è quello di intavolare in tempi abbastanza stretti una trattativa tra l’ente comunale e il privato per acquisire l’area e, in un secondo momento, pianificare una riqualificazione dell’area. L’idea di Petrocchi è anche quella di destinare una parte di questo terreno alla realizzazione di un parcheggio. Castelchiodato ha bisogno di questo collegamento con via della Fonte “in quanto confinante e vicinissima al centro della frazione”, recita la mozione presentata dal consigliere di minoranza e firmata anche dai suoi colleghi di partito Eugenia Federici e Marco Lodi.



Anagrafe e Stato Civile



La Lega con una seconda mozione chiede anche una rapida riattivazione del Servizio Anagrafico e Stato Civile nella frazione mentanese.

“Da circa 4 anni Castelchiodato non ha più il servizio Circoscrizione – spiega Petrocchi –. L’assenza di questo servizio crea non pochi disagi ai residenti della frazione per recarsi a Mentana anche solo per fare una semplice certificazione. Penso in particolare alle persone anziane costrette a percorrere 14 chilometri tra andata e ritorno”.