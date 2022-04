Mentana, il Polo Culturale presenta il restauro della lastra marmorea con dedica ad Adriano

Il Polo Culturale di Mentana presenterà nella giornata di domani alle 17.00 il restauro e l’esposizione della lastra marmorea con dedica ad Adriano presso il Mucam – Museo Civico Archeologico di Mentana e dell’Agro Nomentano. Interverranno il sindaco Marco Benedetti, il consigliere Matteo Alesiani, il direttore dell’Istituto autonomo Villa Adriana e Villa d’Este Andrea Bruciati. Insieme a loro anche Michele Speranza del Comando dei Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale e Lucio Bove dell’impresa di restauro Roberto civetta. Modera l’incontro la direttrice del Mucam Sara Paoli. La partecipazione è aperta a tutti, per accedere sarà necessario esibire il super green pass. Al termine della presentazione è in programma una visita guidata del museo a cura di Archeoclub d’Italia sede Mentana-Monterotondo.

L’amministrazione ha comunicato anche l’inizio dei lavori di messa in sicurezza della cisterna romana denominata “Torretta” conservata all’interno del parco comunale Cinque Pini, completamente finanziati dal Mic – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti.

Un intervento fondamentale per la salvaguardia dell’importante testimonianza archeologica della storia antica del territorio e premessa indispensabile per la sua futura valorizzazione e fruizione.