Mentana, il M5S ha incontrato i cittadini per parlare di CER

Nell’incontro organizzato mercoledì a Mentana presso la Galleria Borghese dal Movimento 5 Stelle si è parlato di CER, una nuova idea di futuro sostenibile e solidale ed economicamente vantaggiosa. Coordinati dalla consigliera comunale pentastellata Viviana Carbonara, si sono confrontati su questo argomento l’assessora regionale del Lazio alla Transizione Ecologica Roberta Lombardi, il professore di Ingegneria Energetica de La Sapienza Andrea Micangeli, il consigliere regionale Valerio Novelli, il consigliere metropolitano Cristian Falconi, il sindaco di Guidonia Michel Barbet e il sindaco di Monterotondo Riccardo Varone. È intervenuto per i saluti iniziali anche Valerio Baccani, assessore alla Scuola e all’Ambiente del Comune di Mentana che ha patrocinato l’evento.

Le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) sono associazioni tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di unire le proprie forze per dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Si tratta di “uno strumento in cui la Regione Lazio e l’Assessorato alla Transizione Ecologica crede molto avendo investito 110 milioni di euro tra fondi regionali, Pnrr e nuova programmazione europea”, ha dichiarato il consigliere regionale Valerio Novelli.

“Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono già una realtà che permette tramite associazioni di cittadini, imprese ed enti pubblici di autoprodurre energia pulita, che possiamo scambiare e donare a chi ha bisogno, energia che non inquina e non produce emissioni di gas serra. Lo hanno spiegato con grande chiarezza Roberta Lombardi e il prof. Andrea Micangeli assieme ai suoi collaboratori di Sapienza Università di Roma”, dichiara a margine dell’evento la capogruppo in Consiglio comunale a Mentana Viviana Carbonara.

“Il mio ringraziamento va al gruppo di attivisti che ha condiviso l’entusiasmo per questo appuntamento e come sempre ai cittadini convinti, come noi, che sia tempo di guardare a nuovi modelli di sviluppo – conclude la consigliera –. Sostegno alle famiglie, alle imprese e benefici per l’ambiente a vantaggio dell’indipendenza energetica nazionale. Chiediamo alla nostra amministrazione: Mentana che aspetta?”.