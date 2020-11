Mentana, il Comune inaugura il MuCAM in diretta streaming

Nella giornata di domani verrà presentato dal Comune di Mentana il MuCAM – Museo civico archeologico di Mentana e dell’agro nomentano. Ospitato all’interno dell’edificio storico della Galleria Borghese, sarà inaugurato in diretta streaming dal sindaco Marco Benedetti, dall’assessora alla Cultura Barbara Bravi, dal funzionario archeologo alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Zaccaria Mari, dalle archeologhe e curatrici del museo Sara Paoli e Tiziana Sgrulloni e dall’archeologo e conduttore tv Andrea Angelucci. Il museo è stato progettato dall’associazione culturale locale Archeoclub d’Italia sede Mentana-Monterotondo in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura.

L’esposizione

La creazione di un’apposita struttura museale ha permesso, in primo luogo, di valorizzare quanto meritano gli eccezionali reperti già presenti nel territorio comunale: nello specifico l’esposizione, attraverso un filo conduttore che si snoda in 6 sezioni tematiche, racconta la storia antica di Mentana, le modalità insediative e l’urbanistica del municipio romano di Nomentum.

In particolare, sarà possibile ammirare un’ara con dedica a Vulcano proveniente dall’area dell’antico foro, gli straordinari marmi scoperti in località Casale Santucci e appartenenti ad un santuario extra urbano, nonché il prezioso sarcofago in marmo lunense del Carnale.

La visita al museo è introdotta dalla proiezione di un video appositamente realizzato, in cui viene raccontata, anche attraverso l’ausilio di inserti multimediali e brani teatrali, la Mentana di 2000 anni fa. L’attuale esposizione, però, vuole essere solo il punto di partenza di un percorso di conoscenza e rivalutazione della storia antica di Mentana, attraverso il futuro accrescimento della collezione museale con altre testimonianze materiali del territorio oggi custodite in diversi depositi museali e privati.

“Il lungo lavoro di creazione del MucaM – spiegano dal Comune – è stato possibile grazie all’ottimo rapporto di collaborazione instauratosi con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l’Etruria meridionale ed in particolare con il dottor Zaccaria Mari, funzionario archeologo, cui va il nostro ringraziamento”.

L’invito del sindaco

L’amministrazione ha deciso di inaugurare il museo proprio ora per lanciare un messaggio positivo.

“In controtendenza apparente alle disposizioni di chiusura del prossimo Dpcm, decidiamo comunque di inaugurare il primo Museo Civico Archeologico di Mentana (MuCAM) – ha dichiarato il sindaco Marco Benedetti –. Lo inauguriamo perché lanciamo un messaggio di speranza in un periodo buio. Lo inauguriamo perché Mentana, con la sua gran mole di materiali di spoglio disseminati per la città, è già anche un museo archeologico a cielo aperto (e quindi pure anti Covid). Lo inauguriamo in diretta Facebook e Youtube, affinché tutti possano da subito ammirare le bellezze dei reperti mentanesi (e ora che è stato istituito il museo, molti altri reperti torneranno al MuCAM dai caveau dei musei di altri territori che li tengono in custodia)”.

L’appuntamento è per domattina sui canali social ufficiali del Comune di Mentana a partire dalle 11.30.