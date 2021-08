Mentana, Fdi e Fi scelgono Fiorella Di Natale. La Lega va avanti con Eugenia Federici

La frattura non è stata ricomposta, Fratelli d’Italia e Forza Italia hanno scelto Fiorella Di Natale come candidata a sindaco alle prossime elezioni amministrative che si svolgeranno a Mentana. La Lega va avanti con Eugenia Federici, quindi il centrodestra si presenta spaccato all’appuntamento del 3-4 ottobre.



Mentana 2030



Le liste della coalizione Mentana 2030 hanno comunicato ieri sera di aver trovato un accordo sul nome di Fiorella Di Natale. Già candidata come consigliera nel 2016 (in quell’occasione in una lista civica al fianco del Pd), la commerciante trentasettenne di Mentana avrà l’appoggio di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lista Civica Nomentum e Lista Civica Insieme per Castelchiodato.

“Un punto d’incontro che nasce dalla volontà di tutti quelli che sono rimasti coerentemente all’opposizione di Benedetti – spiegano le sigle del patto –, sempre dalla stessa parte e con gli stessi valori, e che dopo tanti anni vogliono finalmente costruire un progetto politico lungimirante e virtuoso, ponendosi come obiettivo il cambiamento, un’inversione di marcia che possa fermare il declino verso cui Mentana in questo momento è indirizzata”.

Il progetto si pone in totale discontinuità rispetto all’attuale amministrazione.

“Bisognerebbe riscoprire l’orgoglio delle mentanesità e farne quotidiana bandiera – dichiara Fiorella Di Natale –. Dobbiamo avere il coraggio ed io non ho paura di affrontare il cambiamento, di fare le cose che devono essere fatte, non ho paura di dire che Mentana deve essere riorganizzata a partire dal decoro urbano, dalle strade praticabili, dai servizi pubblici essenziali e che per farlo bisogna trovare le risorse finanziarie per realizzare quanto progettato, che per questo è indispensabile attrezzarsi per partecipare a bandi finanziati dalla Città metropolitana e dalla Regione. Soprattutto avrò̀ il coraggio di fare domani ciò̀ che non ho paura di dire oggi. Mentana è un luogo ricco di storia e tradizioni e deve indossare ogni giorno il suo vestito migliore, dovrà̀ essere il faro per le altre amministrazioni comunali, esempio di città moderna, forte, culturalmente avanzata”.

Il niet della Lega



Dopo mesi di trattative la Lega non ha aderito alla piattaforma di FdI e Fi, ma ha preferito continuare con Eugenia Federici, candidata ufficiale del carroccio già da febbraio.

“Nei mesi trascorsi nella ricerca di un candidato valido i nomi proposti prima da Fratelli d’Italia e da Forza Italia nell’ultimo mese, dopo il commissariamento, erano privi di ogni requisito da noi richiesto e sempre legati ai nomi ‘noti’ storici della vecchia politica mentanese che ci hanno lasciato la Mentana che è sotto gli occhi di tutti”, spiegano dal carroccio.

Quello di Eugenia Federici è “un profilo di alto livello che era l’obbiettivo della Lega al fine di dare a Mentana una amministrazione competente in particolar modo in questo momento con l’arrivo dei fondi del recovery fund che sono una grande e unica possibilità per il vero rilancio di Mentana. Gli obbiettivi e gli intenti al tavolo erano palesemente differenti. Per noi, ora come mai prima, le grandi serietà e competenze sono necessarie e imprescindibili – continuano i dirigenti leghisti –. Con l’arrivo di questi ingenti fondi occorrono capacità politico/amministrative, di programmazione e grande esperienza per la corretta richiesta. Requisiti che la dott.ssa Eugenia Federici possiede e che non abbiamo minimamente riscontrato in nessuno dei candidati proposti da Fratelli d’Italia. Per questo abbiamo deciso di continuare con coerenza con i nostri obbiettivi e programmi ampiamente divulgati per Mentana con la dott.ssa Eugenia Federici”.