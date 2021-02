Mentana, Eugenia Federici è la candidata della Lega

Si scaldano i motori per le prossime elezioni amministrative a Mentana, la Lega e le liste civiche Impegno per Mentana e Ama Mentana comunicano di aver scelto come candidata a sindaco Eugenia Federici. Già eletta nel 2006 consigliere comunale con An, faceva parte della maggioranza a sostegno della giunta Tabanella. È laureata in Scienze Politiche. Ha collaborato con l’università Luiss per attività di studio, ricerca e approfondimento relativamente al Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Forniture e Servizi e ha un curriculum fortemente orientato al settore della gestione degli affari generali, contratti e appalti.

“Riteniamo necessario dare alla città un governo responsabile, concreto e capace – hanno dichiarato le forze che appoggiano la sua candidatura –. Per questo abbiamo scelto una persona preparata nel campo della pubblica amministrazione, con esperienze professionali di livello, già pronta ad avviare un percorso di rinnovamento ma al contempo senza improvvisazione alcuna”.

La coalizione guidata dal carroccio auspica che su questa proposta ci sia una convergenza “delle energie migliori della città per garantire stabilità ed affidabilità per Mentana”.