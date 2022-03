Mentana, ecco il mosaico rinvenuto alla Mezzaluna

Il 12 marzo, nella sala consiliare di Palazzo Boghese, l’amministrazione comunale ha presentato al pubblico il mosaico recuperato in località Mezzaluna durante i lavori di posa in opera di cavi elettrici.

I lavori di primo restauro dell’importante pavimento di villa romana sono stati finanziati da Enel Distribuzione.

Il Consorzio Conart ha eseguito i lavori sotto la supervisione scientifica del dottor Zaccaria Mari, funzionario archeologo della Soprintendenza. Il mosaico è una pregevole testimonianza della storia antica del territorio e rappresenta un ulteriore tassello al lavoro di recupero, conservazione e valorizzazione dell’inestimabile patrimonio storico della Città di Mentana.

“Un grande lavoro frutto di preziosa singergia tra istituzioni, soprintendenza e privato che ha permesso di salvaguardare l’opera e ampliare così l’offerta culturale locale – ha commentato Serena Pandolfi, capogruppo di Rete Democratica –. Un museo diffuso in una città che ha la fortuna di ospitare un reperto archeologico ogni 300 metri. Un bel modo di tornare a riaprire e far vivere il nostro Palazzo Borghese, arricchendo la bellissima sala che a breve tornerà a ospitare l’aula consiliare”.

Il 13 marzo la cittadinanza ha avuto la possibilità di visitare il mosaico, con grandissima partecipazione, in contemporanea all’apertura del MuCaM – Museo Civico Archeologico.