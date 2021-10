Mentana, ecco il consiglio comunale

I giochi sono fatti, Marco Benedetti si aggiudica nettamente la corsa a Palazzo Borghese al primo turno e potrà contare su 10 consiglieri di maggioranza. Mentana Nostra, oltre a essere la prima lista in ordine di arrivo, ha espresso anche il candidato consigliere che ha ricevuto più preferenze. Si tratta di Alessandro Susini che ha chiuso con oltre 400 voti. In consiglio entrano anche la segretaria del Pd mentanese Serena Pandolfi con Rete Democratica e Maurizio Petrocchi ed Eugenia Federici della Lega. Oltre a Marco Lodi, dentro anche Viviana Carbonara e Arianna Plebani.

Nel complesso la maggioranza sarà formata da 10 consiglieri: 4 Mentana Nostra, 3 Uniti per Mentana, 2 Rete Democratica, 1 Ama Mentana. Mentre l’opposizione sarà composta dai tre sfidanti di Benedetti più due consiglieri della Lega e uno di Fratelli d’Italia.