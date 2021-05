Mentana e Fonte Nuova potenziano il servizio di Tpl

Ha preso il via il potenziamento del servizio di Trasporto Pubblico Locale dei Comuni di Mentana e Fonte Nuova. Durerà fino al 30 giugno prossimo, in virtù delle normative Covid che impongono una capienza del 50% sui mezzi nelle fasce orarie di entrata ed uscita in direzione degli istituti superiori. Previsto anche un nuovo tragitto attraverso via Reatina per collegare Mentana e Monterotondo, velocizzando i percorsi e completando le zone che attualmente non sono servite.

Il progetto nasce dalla richiesta dei Comuni di Mentana e Fonte Nuova di mettere a disposizione una linea di Tpl in aggiunta ai servizi ordinari, visto che una parte degli studenti residenti nei due Comuni frequentano gli istituti superiori localizzati a Monterotondo o a Roma, raggiunta con i treni metropolitani dalla stazione FS di Monterotondo Scalo.