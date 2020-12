Mentana, da oggi Prenota e Ritira in Biblioteca

La Biblioteca di Mentana dà il via da oggi al servizio prestiti Prenota e Ritira, dato che l’ultimo Dpcm ancora non consente la riapertura degli spazi fisici al pubblico. Per fare una richiesta sarà necessario contattare telefonicamente la biblioteca comunale al numero 0690969250 o inviare una e-mail a biblioteca@mentana.gov.it. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.30, il lunedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 18.00. Per il ritiro e la restituzione dei libri ci si dovrà presentare all’ingresso della biblioteca nell’orario che verrà comunicato dal personale indossando la mascherina. I libri saranno consegnati o restituiti sulla soglia, senza entrare nel locale. Tutti gli altri servizi in sede della biblioteca restano al momento sospesi. Allo stesso modo rimarranno chiusi fino al 15 gennaio 2021 i due musei cittadini, MuGa e MucaM.