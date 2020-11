Mentana, Bravi: “Con il museo archeologico abbiamo liberato i reperti dal sottoscala”

A Mentana, alle porte di Roma, nasce il MUCAM – Museo Civico Archeologico di Mentana e dell’Agro Nomentano, situato all’interno dell’edificio storico della Galleria Borghese, un vero gioiello. L’Assessora alla Cultura, Barbara Bravi ci aveva già spiegato che la creazione di questa specifica struttura museale “ha permesso e permetterà di valorizzare al massimo gli eccezionali reperti già presenti nel territorio comunale di Mentana”. Entrando nel tecnico, l’esposizione del Mucam racconta la storia antica della cittadina di Mentana, l’urbanistica del municipio romano di “Nomentum” e le modalità dei primi insediamenti.

La gioia di Barbara Bravi, Assessora alla Cultura. Raggiunto un obiettivo

Abbiamo raggiunto al telefono Barbara Bravi: “Posso dire di essere molto contenta del risultato anche – e forse soprattutto – in un momento complicato come questo. Far uscire i reperti da quel sottoscala buio e inaccessibile ai più perché sconosciuto e non visitabile – stavano in una stanza sotto la biblioteca comunale – rappresenta una rinascita culturale per Mentana che vanta sul proprio territorio due musei, uno risorgimentale e uno archeologico. Spero solo che al più presto il museo sia visitabile da tutti”.

Alessandra Paparelli