Mentana, biblioteca e musei accreditati nelle organizzazioni regionali

Il Muga, il Mucam e la Biblioteca comunale di Mentana sono stati accreditati rispettivamente nell’Omr (Organizzazione Museale Regionale) e nell’Obr (Organizzazione Bibliotecaria Regionale) per i servizi culturali 2021. Un passo importante per le tre istituzioni culturali mentanesi, come ha sottolineato l’assessora alla Cultura Barbara Bravi: “Essere iscritti a questi elenchi di musei e biblioteche del Lazio non è solo una questione di avere una sigla e di burocrazia, ma ci consente di partecipare a tutti i bandi della Regione Lazio riservati solo agli istituti accreditati e di ottenere finanziamenti”.