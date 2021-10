Mentana, Benedetti presenta la sua squadra

A Mentana il sindaco Marco Benedetti appena riconfermato alla guida della città ha presentato la sua nuova giunta attraverso i suoi canali social ufficiali. Confermati quattro assessori su cinque, faranno ancora parte della squadra di governo Laura Lucentini, Daniele Angelini, Barbara Bravi e Umberto Falcioni. La new entry è rappresentata da Valerio Baccani, figlio di Roberto già assessore al Bilancio nella giunta Lodi. Ancora non sono state rese note le deleghe, mentre il primo Consiglio comunale è stato convocato per mercoledì 27 ottobre.