Mentana, aumentano i contagi. Benedetti: “Moltiplicatore ambito familiare”

Aumentano i contagi a Mentana, in questa settimana i positivi sul territorio comunale hanno superato le 100 unità. Il sindaco Marco Benedetti raccomanda prudenza, la diffusione del contagio da Covid-19 in questo caso sarebbe prevalentemente in ambito familiare. A Monterotondo i dati parlano ancora di un quadro preoccupante, mentre a Fonte Nuova fortunatamente il numero delle guarigioni supera quello dei contagi.

Mentana

“Nelle ultime due settimane il dato dei positivi ha subito un’ulteriore accelerazione nell’incremento – spiega il sindaco Marco Benedetti –. Dalle interviste che tramite il Coc vengono rivolte ai positivi è desumibile che il moltiplicatore dei contagi è ormai quasi esclusivamente l’ambito familiare, dove il virus si propaga in seguito alla positività di un primo familiare, nella maggioranza dei casi avvenuta sul posto di lavoro o presumibilmente in situazioni legate al lavoro”.

A Mentana dal 18 al 25 marzo sono stati registrati 75 nuovi contagi, gli attualmente positivi sono 110, un dato in crescita che ancora non viene compensato dalle guarigioni (46 nello stesso periodo).

Fonte Nuova e Monterotondo

Tra Tor Lupara e Santa Lucia i contagi registrati nell’ultima settimana sono stati 73, inferiore rispetto al numero dei guariti (100). Di conseguenza scende anche il dato dei positivi in isolamento sul territorio comunale di Fonte Nuova (148).

A Monterotondo Riccardo Varone ha comunicato 93 nuovi contagi registrati tra il 20 e il 22 marzo, un dato ancora piuttosto preoccupante se rapportato al numero degli attuali positivi (283).