Mentana, Alesiani è il nuovo vicesindaco

Girandola di poltrone a Mentana, a Matteo Alesiani vengono affidate le deleghe ai Lavori Pubblici e al Patrimonio. Il consigliere di Mentana Nostra diventa anche il nuovo vicesindaco. A lasciare la giunta è Umberto Falcioni, in attesa di un nuovo possibile incarico. Probabilmente a Fonte Nuova.

“Rivolgo ad Umberto, a nome mio e di tutta la giunta, un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e un saluto affettuoso, perché in questi anni ha condiviso con noi non solo importanti battaglie, ma anche e soprattutto una relazione umana che ha travalicato il confine della politica e dell’amministrazione”, ha dichiarato il sindaco di Mentana Marco Benedetti.

L’ex vicesindaca Lucentini resterà in carica come assessora, in più il nuovo incarico a Matteo Alesiani consentirà di accedere in Consiglio al primo dei non eletti di Mentana Nostra.

“L’assessore Laura Lucentini rimane in carica con delega ai Servizi Sociali, cedendo il testimone del vicesindaco appunto a Matteo Alesiani – continua Benedetti –. A lei va il mio personale ringraziamento per il sostegno e la condivisione della responsabilità sindacale che, soprattutto in alcuni passaggi difficili della mia vita, si è trovata sola ad assolvere e che ha portato avanti con capacità e dignità. La nomina di Matteo comporterà anche l’entrata in Consiglio comunale di Massimiliano Damiani, al quale rivolgo le mie congratulazioni e i miei migliori auguri di buon lavoro. Il percorso del Patto Civico continua così con gli stessi valori e la stessa determinazione del momento in cui alcuni anni fa è cominciato, alimentandosi sempre della nuova linfa rigenerativa delle cittadine e dei cittadini che, approcciando ad esso, raccolgono la responsabilità degli incarichi politici e di governo”.