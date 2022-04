Mentana, al via la call per Lazio Street Art

Il Comune di Mentana chiama a raccolta gli artisti del territorio (e non solo) per formulare una proposta progettuale per partecipare all’avviso pubblico regionale Lazio Street Art.

Giunto alla sua seconda edizione, l’avviso ha come obiettivo la valorizzazione della street art attraverso la selezione di progetti per interventi da realizzare nel Lazio concedendo contributi a fondo perduto.

“In questo percorso abbiamo deciso di partire dal basso e raccogliere idee progettuali da selezionare al fine della presentazione della domanda”, ha dichiarato la capogruppo di Rete Democratica Serena Pandolfi.

L’amministrazione ha pubblicato una manifestazione di interesse aperta a tutti.



Requisiti per partecipare



Le proposte progettuali, in linea con quanto individuato dalla Regione Lazio devono:

a) essere volte alla realizzazione di un intervento di rigenerazione urbana da attuare attraverso un intervento di Street Art (quale ad esempio: murales, mosaico, installazioni) b) consistere nella realizzazione di un’opera artistica singola, o di plurime opere artistiche purché collegate da un unico progetto artistico c) ispirarsi ai seguenti ambiti tematici

identità del luogo prescelto

integrazione e rispetto delle differenze

ambiente, natura, sostenibilità

patrimonio storico e artistico

d) non avere finalità di veicolazione di messaggi pubblicitari di natura commerciale e non contenere elementi lesivi od offensivi della dignità personale, della pubblica decenza o di convinzioni etiche, morali, politiche, sindacali o religiose e) riguardare opere che devono avere la caratteristica della “unicità”, ossia non devono essere prodotte in più esemplari f) non consistere nella mera riproduzione di opere già esistenti, ferma restando l’ammissibilità delle cd. “opere derivate”, di cui all’art. 4 della Legge n. 641/1941, in quanto LAZIOcrea S.p.A. | 3 frutto di rielaborazione creativa di opere già esistenti, purché realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore dell’opera originaria g) riguardare opere per le quali sia stata valutata la capacità di essere garantita la conservazione, l’accessibilità e la fruibilità al pubblico per almeno due anni decorrenti dalla data di inaugurazione al fine di promuovere il territorio ed incoraggiare lo sviluppo dell’aggregazione h) prevedere la realizzazione da parte di uno o più artisti che non devono essere stati individuati all’interno di altre proposte progettuali presentate nell’ambito dell’Avviso Lazio Street Art i) prevedere un costo totale per l’eventuale realizzazione dell’opera non superiore a € 10.000

Al soggetto vincitore verrà consentita la partecipazione al bando Lazio Street Art in veste di realizzatore della proposta progettuale con cui il Comune di Mentana parteciperà al bando

L’idea progettuale dovrà essere composta da:

una breve relazione illustrativa dell’intervento di Street Art che si intende realizzare avente almeno i seguenti contenuti: analisi del contesto di riferimento, descrizione delle tecniche e dei materiali, cronoprogramma di esecuzione, bozze/schizzi

dichiarazione avente ad oggetto il carattere originale ed inedito dell’opera proposta con la precisazione in caso di “opere derivate”, che l’opera proposta sia realizzata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei diritti d’autore dell’opera originaria

dichiarazione avente ad oggetto l’impegno a non partecipare ad altri progetti presentati



La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

La proposta dovrà essere presentata entro e non oltre il 10 aprile alle ore 23.59 all’Ufficio Protocollo del Comune di Mentana esclusivamente in modalità telematica via mail (protocollo@cittadimentana.it), o via pec (protocollo@pec.comune.mentana.rm.it). La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti: descrizione dell’idea progettuale (massimo 4 cartelle, bozzetto o rendering dell’opera/opere, descrizione delle tecniche e dei materiali, tempistiche di esecuzione, requisiti minimi descrizione testuale e bozze/schizzi, dichiarazioni di originalità dell’opera e di non partecipazione ad altri progetti per il Bando Lazio Street Art”)

quadro economico delle spese per l’eventuale realizzazione dell’opera (massimo € 10.000,00)

CV artista/artisti

portfolio artista/artisti

La selezione delle istanze pervenute avverrà sulla base dei seguenti criteri