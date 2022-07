Mentana aderisce al progetto sperimentale Turismo dei Servizi

Il Comune di Mentana ha aderito al progetto sperimentale Turismo dei Servizi avviato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale per integrare servizi nell’area metropolitana e in particolare sopperire alle esigenze della Capitale sui servizi anagrafici con l’opportunità di scoprire i comuni della provincia.

Per i romani e le romane nella giornata di sabato 30 luglio sarà possibile dalle 15 alle 19 rinnovare la carta d’identità presso gli uffici anagrafe del Comune di Mentana, necessaria la prenotazione online sul portale CIE.

Inoltre, dalle 17 alle 21 si potranno visitare i musei cittadini MUCAM – Museo civico archeologico di Mentana e dell’agro nomentano e MUGA – Museo Garibaldino. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Polo Culturale di Mentana.

L’offerta culturale per la giornata di sabato comprende anche lo spettacolo Oggi sposo di e con Matteo Cirillo all’interno della rassegna teatrale estiva Applausi a Scena Aperta, in programma ai Giardini del Monumento alle 21. L’ingresso costa 10 euro, per info e prenotazioni tel. 3917523231.