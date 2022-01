Mentana, 5 milioni dal Pnrr per la rigenerazione urbana

Mentana si aggiudica il bando sulla rigenerazione urbana stilato nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). “Come deve essere ‘Mentana Città Moderna’ ci è chiaro. Mentana sa cogliere le opportunità”, in questo modo l’assessore all’Urbanistica Daniele Angelini ha comunicato l’assegnazione di 5 milioni di euro per i tre progetti di rigenerazione urbana presentati dal Comune.

“L’ammontare del contributo ricevuto è stato il massimo concedibile per i comuni come il nostro, nella fascia di popolazione tra i 15.000 e 49.999 abitanti”, specifica l’assessore.

Per il Centro Storico di Mentana il Comune avrà a disposizione 1.416.662 euro. Il progetto prevede rifacimento della sede stradale di via III Novembre da largo Lolli a via Fontapresso; riqualificazione della selciatura, della scalinata e delle due facciate degli “Scaloni del Monumento” con creazione di passaggi per persone disabili; riqualificazione del lavatoio e parcheggio antistante, riqualificazione di via Fontapresso e del fontanile; rifacimento delle facciate e dell’arena ex Cinema Rossi, con apertura dei percorsi di collegamento con Palazzo Borghese.

I fondi destinati alla frazione di Castelchiodato ammontano a 1.200.000 euro. In questo caso è in programma la riqualificazione di piazza Matteotti con la riorganizzazione degli spazi e l’eliminazione delle barriere architettoniche; sono previsti i rifacimenti e la creazione dei marciapiedi di via De Gasperi fino a via Silvio Pellico e la realizzazione del passaggio pedonale che collegherà piazza Matteotti al parcheggio di via Val di Passa e alla nuova scuola, con integrazione dell’illuminazione pubblica lungo i percorsi.

A piazza C. A. dalla Chiesa saranno destinati 2.168.836 euro per realizzare il “Boulevard Via Giolitti” e per riqualificare tutta la piazza. In progetto c’è la realizzazione di un palco permanente e di nuovi spazi da destinare ad attività socio-culturali, l’allargamento e la creazione di nuovi parcheggi su via Giolitti, nuovi punti vendita integrati alle attuali attività commerciali ed agricole, percorsi ciclo-pedonali e un’unica area pedonabile, sistemazione area verde in prossimità della rotatoria di Via Spontini. “Un progetto importante che punta ad integrare la piazza a tutto il quadrante fino alla nuova area mercato, alla rotatoria di Via Spontini e ai giardini”, spiega l’assessore.