Maugliani: “Errore assenza opposizione all’apertura del Palaguidonia”

È polemica in seguito al taglio del nastro del nuova palasport di Guidonia, il segretario provinciale del Partito Democratico Rocco Maugliani sottolinea l’assenza dell’opposizione alla cerimonia di inaugurazione del nuovo impianto, atteso da anni dalla cittadinanza.

“Così quella che qualche nostalgico ex sostenitore di Rubeis, in attesa di ritornare a casa magari al secondo turno delle prossime amministrative, aveva definito la peggiore Giunta di sempre domenica scorsa ha consegnato a Guidonia Montecelio un’opera, quella del palazzetto dello Sport, che la città aspettava da anni, da quando Ezio Cerqua, Sabatino Leonetti e la loro giunta iniziarono a lavorarci – ha dichiarato Maugliani che è anche commissario del Pd a Guidonia –. Un riconoscimento anche a loro e a Filippo Lippiello e Filippo Silvi che anni dopo diedero impulso ai lavori. L’assenza alla cerimonia di inaugurazione di domenica di tutta l’opposizione è stata un’occasione persa. Si poteva per una volta mettere gli interessi della città davanti a quelli del proprio gruppo. Non è andata così. Si era detto che il Palasport non avrebbe aperto mai, poi che sarebbe stato affidato direttamente, adombrando qualche interesse personale poco limpido, poi, di fronte alla prospettiva di un bando pubblico per l’affidamento definitivo e di un avviso pubblico per l’affidamento temporaneo, si è parlato di farsa, sostenendo che era una procedura fatta ad hoc per far rispondere un unico soggetto. Ora grazie a quella procedura la federazione nazionale italiana pallavolo e una squadra di basket professionistica di serie A2, con il benestare della federazione rispettiva gestiranno insieme un impianto che è un gioiello e un vanto per la città e che sarà aperto e accessibile alle scuole e agli eventi. Le chiacchiere se le porta via il vento, i fatti no. Complimenti all’amministrazione comunale”.