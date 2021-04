Marco Vincenzi è il nuovo Presidente del consiglio regionale del Lazio

Alla seconda votazione Marco Vincenzi è stato eletto nuovo presidente del Consiglio regionale del Lazio. Con 34 voti a favore, 6 per il consigliere Orlando Tripodi della Lega, 2 schede bianche e 2 nulle, l’ex capogruppo del Pd prende il posto di Mauro Buschini, che si è dimesso per facilitare l’operazione trasparenza sul caso concorsi. Sarà quindi Vincenzi adesso a dover costituire la commissione trasparenza che si dovrà occupare di ricostruire le tappe delle assunzioni in Regione arrivate dalle graduatorie dei Comuni di Allumiere e Guidonia, molte con l’entrata di esponenti politici di Pd, Cinque Stelle e Lega.