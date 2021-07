Si è posizionata ai nastri di partenza della campagna elettorale la prima lista civica lanciando la sfida in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale di Marcellina, previste per l’autunno.

E’ un ritorno per l’avvocato Pietro Nicotera, che si ripropone come primo cittadino con “Rinascita Marcellina” dopo una prima esperienza finita nel 2015 prima della scadenza naturale per dimissioni in blocco della maggior parte dei consiglieri. La presentazione ufficiale del gruppo l’altra sera al ristorante Campanellu.

“Torno a candidarmi – ha detto Nicotera – perché mi è stata prospettata la possibilità di un lavoro diverso che si può fare rispetto a quello fermato in malo modo nel 2015, non per colpa nostra. E poi perché c’è con me una squadra giovane, con protagoniste molte giovani professioniste e persone valide con grande voglia di fare. La carica giusta per portare a termine molti progetti bloccati, e per avviarne altri”.

E la squadra è quasi al completo. “Manca l’ufficializzazione di un paio di persone, per il resto ci siamo”. Tra gli “arruolati” Nadia Lattanzi, Ludovica Foschini, Vito Proietti, Anna Alessandrini, Dario Alessandrini, Fabio Marino, Martina Tuccinardi, Pasquale Velardi e Armano Crialesi.

La lista accoglie diverse anime politiche. “Siamo aperti a tutto – precisa Nicotera – ma sempre per la famiglia classica”, dice puntando l’obiettivo sul simbolo scelto che vede un gruppo familiare che si tiene per mano. “Bisogna occuparsi di dare servizi e risolvere problemi della collettività, non degli interessi di pochi”, sottolinea Vito Proietti, funzionario della polizia municipale di Roma Capitale.

A sostenere il candidato a sindaco Nicotera l’altra sera è arrivato anche Alessandro Messa, coordinatore Lega Guidonia Montecelio e responsabile Organizzazione Lega Provincia Roma.

Nicotera sfiderà il sindaco uscente Alessandro Lundini. In campo anche un altro ex sindaco, Cesare Palacidi, e ancora l’ex consigliere Aldo Valeriani. Per ora quella dell’avvocato è la prima presentazione ufficiale.