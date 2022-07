Marcellina, il grande ritorno del premio internazionale “La Ginestra d’Oro”. Ecco la 22esima edizione

Grande ritorno a Marcellina del premio internazionale “La Ginestra d’Oro” che, per 21 anni, ha dato lustro al paese portando grandi stelle della danza e dello spettacolo, più di cento in tutto tra cui Carla Fracci che nel 2006 è diventata cittadina onoraria. Ora c’è grande attesa per la ventiduesima edizione: ancora una volta nomi noti, che saranno svelati solo il giorno della premiazione, il 4 luglio nella sala consiliare del Comune alle ore 19. La kermesse si svolgerà in una delle serate del “Festival Marcellina in Danza”, che inizierà domani, primo luglio, con la direzione artistica di Sara Zuccari, giornalista, critico e storico di danza oltre che ideatrice del premio. Protagonista la danza e il balletto a 360 gradi.

Ed ecco pronto al via uno degli eventi più seguiti dell’area della Sabina e della Valle dell’Aniene.

Il programma

Domani, venerdì primo luglio, sarà il giorno dedicato alla formazioni dei ragazzi con stage, lezioni e incontri, aperti al pubblico. Sabato 2 luglio andrà in scena il consueto spettacolo di fine anno degli allievi dell’accademia “La gioia di Danzare – Balletto di Marcellina” diretta da Sara Zuccari, alle ore 21 in piazza Santa Maria delle Grazie. La scuola di danza festeggerà anche il 25esimo anniversario di attività. Per concludere lunedì 4 luglio si consegneranno gli ambiti “Premi Ginestra d’Oro 2022” con appuntamento alle ore 19 in Comune.



Il premio

Il premio nasce per iniziativa dell’associazione culturale La Gioia di Danzare. Nelle precedenti edizioni è stato conferito a personalità di spicco di livello internazionale del mondo della danza e del balletto. Come, per citarne alcuni, Carla Fracci, Raffaella Carrà, Roberto Bolle, Giuseppe Picone, Raffaele Paganini, Don Lurio, Fabrizio Mainini, Misha Van Hoecke, Lindsay Kemp, Valter Zappolini, Andrè De La Roche, Silvio Oddi, Kledi Kkadiu, Ugo dell’Ara, Alberto Testa, Petra Conti, Rossella Brescia, Igor Yebra, Franca Bartolomei, Laura Comi, Francesco Ventriglia, Gaia Straccamore, Alessandra Amato, Alessandro Riga, Claudio Coviello, Luciano Cannito, Paola Jorio, Margherita Parrilla, Elettra Morini, Alessandra Celentano, Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi. I premiati sono sempre stati nominati da una giuria presieduta dal giornalista Emilio Carelli, giornalista e dal direttore artistico Sara Zuccari.



2006, l’anno della grande Fracci

Nel 2006 l’ètoile mondiale Carla Fracci venne insignita del premio Ginestra d’Oro e in quell’occasione gli venne conferita la cittadinanza onoraria di Marcellina, evento che vede una targa affissa per ricordare il memorabile evento all’interno del Municipio.

Un premio, ispirato al fiore tipico dell’area della Valle Aniene, nato nel 2000 per idea del direttore artistico Sara Zuccari. Da anni vede la presenza di artisti affermati e personalità illustri e di cultura di alto livello nazionale e mondiale coinvolgendo direttamente un vasto pubblico di elite, esperti del settore e giornalisti.