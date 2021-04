Lutto nella Valle dell’Aniene: addio al sindaco Romanzi

È venuto a mancare all’età di 62 anni il sindaco di Licenza Luciano Romanzi, ricoverato qualche giorno fa dopo aver contratto il Covid. Anci Lazio ricorda il primo cittadino con le parole del presidente dell’associazione regionale Riccardo Varone.



“Mi stringo al dolore della famiglia, degli amici e della comunità di Licenza e con me tutto il Direttivo, la struttura di Anci Lazio e i sindaci della nostra regione per la morte di Luciano Romanzi, Sindaco di Licenza e presidente della X Comunità Montana, Valle dell’Aniene – dichiara Varone –. Questa perdita, colpisce al cuore tutti noi e ci ricorda come, nonostante i progressi fatti in questo anno, il Covid colpisce ancora durissimo strappandoci via gli affetti più cari. Noi sindaci siamo in prima linea tutti i giorni e in questo anno tanti di noi, in tutto il Paese, sono caduti combattendo insieme ai propri cittadini una battaglia che continua, purtroppo, a mietere vittime. Il senso più alto delle istituzioni che Luciano rappresentava è il contributo che ci lascia e con questo anche tutto l’amore e la passione che metteva nel suo compito”.