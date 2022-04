Lucrezia Cataldo in campo con il Polo Civico a Guidonia

Lucrezia Cataldo si candiderà con il Polo Civico alle prossime amministrative che si terranno in primavera. A comunicarlo è proprio l’imprenditrice guidoniana, madre di tre figli e nonna di sei nipoti, che gestisce un’attività da più di 25 anni nel cuore della Città dell’Aria, dove è molto conosciuta. Ha deciso di appoggiare il progetto civico e sostenere Mauro Lombardo in prima persona. La sua voglia di mettersi in gioco nasce dalla responsabilità verso la comunità di cui fa parte.

“A Guidonia stiamo lasciando delle rovine, non possiamo girarci dall’altra parte perché le vere vittime sono i nostri figli e i nostri nipoti che rimarranno in una città senza più sbocchi lavorativi – spiega Cataldo –. Guidonia di questo passo rimarrà sempre più isolata dal contesto nazionale. Questa responsabilità mi ha spinta a sposare l’unica vera realtà per un cambiamento”.

Oggi fare impresa in Italia è complicato, a Guidonia è ancora più difficile. Per una donna gli ostacoli sono ancora maggiori. Lucrezia Cataldo vuole dare il suo apporto e offrire le sue competenze e la sua esperienza alla città di Guidonia.

“Io non so se riuscirò a entrare in Consiglio, ma per ogni voto di preferenza ricevuto donerò un albero alla città – dichiara l’imprenditrice –. Gli arbusti saranno a disposizione del Comune che potrà piantarli sul territorio cittadino. L’aria che respiriamo non è né di destra né di sinistra e la rinascita di una comunità passa anche da gesti simbolici come questo”.