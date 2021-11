Lucretili, rinnovata la convenzione con Gos

La Presidente del Parco Naturale Regionale dei Monti Lucretili, Barbara Vetturini, il 18 novembre ha sottoscritto il rinnovo della convenzione in essere con il GOS – Gruppo Operativo Soccorso, un’Associazione di Tivoli senza scopo di lucro che effettua interventi di Protezione civile, per coadiuvare il Servizio di Vigilanza dei Lucretili in attività di Sorveglianza e tutela dell’Area protetta SIC Travertini Acque Albule. La Presidente si è dichiarata molto soddisfatta del lavoro finora svolto dalla Protezione civile e lo ritiene fondamentale “per proseguire il percorso attento al recupero della legalità e attivo verso quei progetti di riqualificazione e di sviluppo sostenibile che l’area dei Travertini Acque Albule e l’intero territorio meritano pienamente”.