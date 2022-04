La presidente del consiglio comunale Loredana Terzulli aderisce a Fratelli d’Italia. Spostamenti da fine mandato, la Terzulli eletta con i 5S, era passata poi all’opposizione con Claudio Zarro, prima di ritornare (sola) quando il sindaco Michel Barbet le aveva offerto la poltrona più importante dell’assise dopo la sua. Ma a quanto pare i social non mentono e nemmeno le indiscrezioni. La Terzulli mostrava da settimane forti fibrillazioni nella nuova maggioranza. E adesso ecco il passaggio a destra con Fratelli d’Italia che conta quindi su due consigliere, Giovanna Ammaturo e la Terzulli, entrambe vicine all’area di Marco Bertucci. Il passaggio della Terzulli viene infatti annunciato in due separate note stampa. Il coordinatore Pozzi che benedice l’ingresso e la stessa Terzulli che parla dall’ufficio stampa di Bertucci. La Presidente si schiera al fianco di Adalberto Bertucci, sperando chissà che l’operazione duri questa volta più a lungo di quella targata Caruso.

“Salutiamo l’ingresso di Loredana Terzulli nella nostra comunità di Fratelli d’Italia”. Il benvenuto di Mario Pozzi, coordinatore cittadino di FdI e candidato sindaco mancato a favore dell’azzurro Alfonso Masini. Terzulli sceglie di abbandonare del tutto “la linea della maggioranza PD-M5S per dirigersi verso Fratelli d’Italia”, suggerisce Pozzi anche se non parla mai del ruolo istituzionale elettivo ricoperto dalla Terzulli nell’aula. “Siamo orgogliosi di avere tra le nostre fila l’attuale presidente del consiglio comunale di Guidonia Montecelio. Loredana Terzulli garantisce esperienza, appartenenza al territorio e passione politica, e una comune visione culturale: sarà un valore aggiunto per il nostro partito e la coalizione tutta. Le continue defezioni da parte dei vecchi appartenenti all’attuale amministrazione confermano quanto abbiamo sempre detto in questi anni: questo governo cittadino ha fallito su tutta la linea”.