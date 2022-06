Infiamma la polemica quando ormai mancano pochi giorni al voto amministrativo di Guidonia Montecelio. A fare discutere l’abbassamento della Tari che il sindaco in carica Michel Barbet rivendica come risultato del suo governo. Non la pensa così Mauro Lombardo, candidato del Nuovo Polo Civico. “Tutto falso, ovviamente. Le verità nascoste, che il Pd non vuole riportare d’attualità dopo le nozze d’interesse con il M5S, il partito di Barbet, raccontano davvero un’altra storia. Ossia di una gestione non solo dannosa per le casse dell’Ente e per le tasche dei cittadini ma, soprattutto, per la salute pubblica. Il grande disastro generato da 5 anni di amministrazione 5S in materia di rifiuti urbani sono le discariche abusive. Se ne contano a centinaia, sono ovunque, avvelenano il sottosuolo, l’ambiente e mettono a rischio la salute. Le discariche abusive sono oggi la vera criticità ambientale di guidonia Montecelio”. Ma Lombardo non è il solo.

Si tratta infatti di una linea che accomuna il candidato sindaco del Nuovo Polo Civico e Mario Pozzi coordinatore di Fratelli d’Italia che solo poche ore prima aveva tuonato contro la strumentalizzazione di Barbet: “Lavori stradali gli ultimi quindici giorni prima del voto, peraltro male organizzati, con contestuale blocco di una viabilità già provata, pulizie ordinarie e straordinarie, e adesso questo. A dieci giorni dal voto. Dopo cinque anni di niente, tentano in tutti i modi di riacquisire consensi. Missione disperata, degna di chi continua a non avere il polso della città. Contenti loro”.