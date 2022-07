“Io non sono contrario agli impianti Tmb reputo però che ci siano impianti più moderni che non producono Css e non condivido l’idea di fare impianto nel parco dell’inviolata a ridosso di una discarica che sta inquinando da anni”. Un lungo passaggio dell’intervento del sindaco Mauro Lombardo in consiglio è dedicato, come era da immaginarsi, al caso della possibile apertura del Tmb all’Inviolata per rispondere all’emergenza romana. “Se arrivano ad aprirlo in base a tutte procedure io sono uomo di diritto e non andrò a incatenarmi ma qui stanno derogando le norme a causa dell’emergenza, quindi mi schiero davanti a tutte le autorità e rappresenterò la città contro l’apertura Tmb e lo farò in tutte le maniere che saranno consentite. E lo farò a fianco dei cittadini che sono pronti a protestare perché Guidonia questo torto non lo merita”.