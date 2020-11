L’ira di Barbet: “Siamo nella totale legalità, da opposizione accuse infamanti”

L’ira di Michel Barbet è durissima contro l’opposizione di Guidonia Montecelio che compatta ha chiesto chiarimenti rispetto a eventuali avvisi di garanzia che avrebbero colpito il governo cinque stelle. Non c’è niente di vero nelle “voci” e anzi a questo punto Barbet non esclude di denunciare i consiglieri che si sono lanciati in questa folle impresa di inizio settimana. “Ho letto delle infamanti accuse che mi vengono rivolte da parte di esponenti dell’opposizione, rispetto a non meglio precisate voci su avvisi di garanzia che avrei ricevuto insieme a, sempre non meglio precisati, esponenti della Giunta e dell’Amministrazione Comunale. Nessuno di noi ha ricevuto avvisi di garanzia, abbiamo la coscienza limpida ed agiamo nella più totale legalità e trasparenza”.

Barbet, anzi, rivendica la matrice della vittoria dei cinque stelle, avvenuta dopo la stagione degli scandali. “Questa amministrazione è nata in antitesi e in contrasto con la stagione degli arresti e degli avvisi di garanzia, stagione che probabilmente alcuni firmatari smemorati hanno dimenticato troppo presto, essendo di fatto eredi di quel periodo politico che fortunatamente ci siamo messi alle spalle. Abbiamo rinunciato, inoltre, ormai ad una collaborazione dell’opposizione nel risolvere i problemi della cittadinanza, nonostante la proattività dell’Amministrazione in questo senso, ma ora si è superato davvero il limite mettendo in dubbio, senza alcun fondamento, la mia onorabilità e quella dei miei collaboratori. Tutto questo è gravissimo – conclude il sindaco – e va ben al di là delle peculiarità di una normale opposizione, non escludo azioni legali volte a tutelare il sottoscritto e le persone con cui lavoro”.