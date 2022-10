Let’s Enjoy News sbarca su Radio Turismo

Leonardo, Francesca e Anna, rispettivamente 10 anni, e 17 anni per le ragazze, sono i conduttori di un programma radiofonico intitolato Let’s Enjoy News, e ad oggi questi tre ragazzi sono i più giovani speaker radiofonici d’Italia e sono di Guidonia.

La loro trasmissione va in onda ogni venerdì dalle 15 alle 16 su una delle radio più importanti nel settore del turismo: stiamo parlando di Radio Turismo, la radio per viaggiare nata il 3 maggio 2021 da un’idea di Fabrizio Campagna, speaker radiofonico e conduttore televisivo già attivo nel mondo del turismo, e di Roberto Galliani, autore e produttore di spettacoli live e televisivi.

Nel ricco palinsesto offerto da Radio Turismo potete trovare anche loro, i ragazzi di Let’s Enjoy News. In ogni puntata i tre ragazzi parlano di tutte le novità provenienti dai parchi divertimento di tutto il mondo, ma non solo. Tra i temi trattati anche le migliori mete turistiche per i giovani e le famiglie e tutti gli eventi mondiali dedicati alla fascia di età 0/25 anni. Pur essendo un trio molto giovane, ascoltando la loro trasmissione non potrete che stupirvi della loro bravura e professionalità.

Leonardo ha solo 10 anni, ma ha già un curriculum di tutto rispetto alle spalle: vanta ben tre corti cinematografici di cui due da protagonista, book fotografici, esperienza da presentatore e chi ne ha più ne metta. Insomma, un vero portento ma soprattutto simpatia allo stato puro.

Francesca ha 17 anni ed è la sorella di Leonardo, anche lei alle spalle ha già un bagaglio cinematografico e teatrale di tutto rispetto, oltre a essere stata testimonial per alcuni brand importanti e aver partecipato a diversi book fotografici.

L’ultima arrivata è Anna, anche lei ha 17 anni: è l’amica inseparabile di Francesca e l’amore irraggiungibile di Leonardo. Anna studia recitazione e il suo sogno è quello di diventare attrice, e da quello che possiamo ascoltare dalla radio il talento non le manca.

Insomma, ad oggi questi tre ragazzi detengono il record per essere non solo gli speaker radiofonici più giovani d’Italia ma anche per essere il trio più giovane a condurre un programma tutto loro, completamente dedicato al turismo e agli eventi di bambini e ragazzi.