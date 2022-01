Let’s Enjoy News, il nuovo format tv sui parchi divertimento nasce a Guidonia

Let’s Enjoy News, il nuovo format de La Fabbrica, la casa di produzione di Guidonia fondata da Alessandra Di Nunno, sbarca su YouTube con la puntata pilota. Il programma offre le ultime novità dai parchi divertimento di tutto il mondo ed è diretto da tre ragazzi. La prima puntata dedicata al Natale è stata registrata a Cinecittà World, il parco sulla via Pontina.



Il format



Let’s Enjoy News è un vero e proprio notiziario dedicato ai più piccoli e non solo: in ogni appuntamento verranno svelate tutte le iniziative e le ultime tendenze dai più importanti parchi divertimento italiani e del mondo. Il simpatico Tg diventerà un appuntamento mensile, la prima stagione avrà 12 episodi.

Ogni puntata è condotta da Francesca, una giovane teenager che con allegria e spigliatezza racconta al pubblico tutte le notizie dai parchi, insieme a lei il piccolo Leonardo. Curiosità, eventi, mercatini, fiere e sagre più o meno collegate ai parchi divertimento sono approfondite da Lorenzo, l’inviato di Let’s Enjoy News.



L’idea e i protagonisti



“Due dei tre protagonisti (Francesca e Leonardo) sono i miei figli, sono abituati a stare davanti a una telecamera. Lorenzo si è unito all’ultimo, è un ragazzo che seguiamo in agenzia, è un attore già formato che studia da 6 anni recitazione”, racconta la produttrice Alessandra Di Nunno.

Oltre ad aver creato il format, la Ceo de La Fabbrica rappresenta giovani attori e nuovi talenti (ma non solo) e li accompagna nel loro percorso di crescita.

“Il mio è un doppio ruolo da produttore e da agente, l’intento è quello di lanciare nuove figure, ragazzi meritevoli che potrebbero avere delle difficoltà a emergere nell’ambiente cinematografico. Un prodotto come Let’s Enjoy News serve anche a questo”.

L’idea è nata da una collaboratrice della casa di produzione, quasi per gioco. “A poco a poco abbiamo capito che c’erano le potenzialità per realizzare un format televisivo di qualità”, spiega Di Nunno.

La prima puntata è stata girata a budget zero ed è già online su YouTube. “Ovviamente si tratta di una puntata pilota, realizzata per mostrare tutte le potenzialità di questo progetto”. L’obiettivo è quello di arrivare presto sul piccolo schermo e sulle piattaforme.

“Stiamo lavorando per portarlo anche sulle tv locali – continua la produttrice –. Inoltre, abbiamo aperto una campagna di crowdfunding con Produzioni Dal Basso, in questo modo avremo la possibilità di partecipare a un bando di Infinity. Sono dei passaggi fondamentali per finanziare Let’s Enjoy News, puntiamo a farlo diventare un prodotto di qualità”.