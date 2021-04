Legalità, a Tivoli nasce Agende Rosse

A Tivoli nasce il gruppo di Agende Rosse il movimento che ha come obiettivo la diffusione della legalità e di una coscienza antimafia. Il referente è Vincenzo Piroli e possono fare parte del movimento tutti i cittadini maggiorenni che ne condividono gli scopi e siano disposti a divulgarli. Il Gruppo di Tivoli non ha una sede fisica lavorerà sui social, ed è dedicato al Presidente della Corte Costituzionale Ferdinando Imposimato. “Il Gruppo Ringrazia di tutto cuore il Presidente Salvatore Borsellino, fratello del compianto Paolo Borsellino, il socio fondatore Angelo Garavaglia e il referente del gruppo di Guidonia Francesco Agosti per la disponibilità e il supporto”.